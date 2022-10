Alt.Latino's Espooky Szn

Stream the playlist via Spotify.

The leaves are changing colors, miniature candies are lining the walls of drug stores and tías y tíos are warning about the demonic roots of Halloween on Facebook. Finally, Espooky season has arrived. NPR Music's Alt.Latino shares this playlist of its favorite seasonal songs.

Alt.Latino: Espooky Szn Tracklist

Natalia Lafourcade (feat. Los Macorinos), "La Llorona"

Los Saicos, "El entierro de los gatos"

Jenny and the Mexicats, "La Bruja"

Café Tacvba, "La Muerte Chiquita"

Ana Tijoux (feat. Celso Piña), "Calaveritas"

Julieta Venegas, "Mis Muertos"

Los Straitjackets (feat. Keith Streng & Mary Huff), "Que Monstruos Son"

Palito Ortega, "La Casa del Sol Naciente"

Los Gliders, "La Llorona Loca"

Pat & Lolly Vegas, "In the Midnight Hour"

Rebel Cats (Feat. Francisco Familiar), "Hombre Lobo Adolescente"

Chita Rivera, "Old Devil Moon"

El Gran Combo de Puerto Rico, "Brujería"

Sui Generis, "El Fantasma de Canterville (En Vivo)"

Alaska Y Dinarama, "Mi novio es un zombi"

Caidanes, "De Noche Todos Los Gatos Son Pardos"

La Unión, "Lobo‐hombre en París"

Soda Stereo, "Entre Caníbales"

Shakira, "Loba"

Redbone, "Witch Queen of New Orleans"

Santana, "Evil Ways"

Manganzoides, "Caníbales"

Los Saicos, "Cementerio"

Mecano, "No es serio este cementerio"

Los Pillos, "Poco Placentero"

Pescado Rabioso, "Cementerio Club"

Ultrasonicas, "Monstruo Verde"

YEИDRY, "El Diablo"

Melody, "Bésame Drácula"

Los Fabulosos Cadillacs, "El satánico Dr. Cadillac"

