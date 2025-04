El Papa Francisco, que tendió la mano a los marginados de la sociedad, falleció a los 88 años

Lee esta historia en inglés.

ROMA – El Papa Francisco, el primer líder no europeo de la Iglesia Católica Romana en más de un milenio, murió a los 88 años.

El cardenal Kevin Farrell, un alto funcionario del Vaticano, anunció la muerte del Papa Francisco desde la Casa Santa Marta el lunes por la mañana.

"Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre", dijo Farrell en un comunicado.

"Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de Su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios Uno y Trino".

Francisco fue uno de los papas más populares en décadas y una figura destacada en el escenario mundial, dirigiéndose no sólo a los católicos sino a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

El Papa, franco, prestó su voz a casi todos los problemas modernos que enfrenta el mundo, y a menudo se puso del lado de los marginados y vulnerables. Se pronunció contra la explotación comercial del medio ambiente, la falta de voluntad de los países ricos para aceptar inmigrantes, la alienación causada por la tecnología y la venta lucrativa de armas de guerra.

No tenía miedo de pelear con algunas de las figuras más poderosas de la política, y criticó "los planes del presidente Trump de construir un muro fronterizo "no cristiano" en 2016, y corrigió al vicepresidente Vance sobre las obligaciones de los cristianos de cuidar a los inmigrantes en 2025.

Por todo eso, Francisco fue en ocasiones una figura controvertida en su propia iglesia. Los críticos conservadores lo acusaron de torcer el dogma de la iglesia como una concesión a las costumbres modernas.

Mientras tanto, los progresistas se sintieron decepcionados de que no fuera más allá para incluir a católicos y mujeres LGBTQ en roles de liderazgo de la iglesia.

Tenía un toque común

Dan Kitwood / Getty Images / Getty Images El Papa Francisco asiste a su Misa inaugural en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano el 19 de marzo de 2013. Muchos peregrinos y fieles llenaron la plaza y las calles circundantes para ver al ex arzobispo de Buenos Aires, Argentina, asumir oficialmente su papel como pontífice.





Jorge Mario Bergoglio nació en 1936 en Buenos Aires, Argentina, hijo de inmigrantes italianos. Estaba orgulloso de su herencia argentina: tenía una afición particular por el mate, la bebida rica en cafeína, y el tango.

En su 78 cumpleaños, Francisco recibió a cientos de parejas que bailaban tango en la Plaza de San Pedro. Claramente apreció el regalo; después de todo, antes de convertirse en sacerdote, había trabajado como portero de un club nocturno en Buenos Aires.

El Papa Francisco era querido por su trato común, abriéndose paso entre multitudes, besando a bebés, personas discapacitadas e individuos desfigurados. No era consciente de los temores de seguridad de sus asistentes y se negaba a viajar en un papamóvil a prueba de balas.

Sentó muchos precedentes: el primer Papa jesuita, el primero en tomar el nombre de San Francisco de Asís y el primero del Sur Global.

Bergoglio fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, tras la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, quien murió en diciembre de 2022.

El Papa Francisco rompió con la tradición desde el principio y optó por vivir en un hotel del Vaticano en lugar de las opulentas habitaciones papales.

Andrea Bonetti / Greek Prime Minister's Office via Getty Images / Greek Prime Minister's Office via Getty Images El Papa Francisco se reúne con inmigrantes en el centro de detención de Moria, cerca de Mitilene, en la isla griega de Lesbos, el 16 de abril de 2016.





Hizo una poderosa declaración al rechazar los símbolos monárquicos del papado, según la periodista Nicole Winfield, que cubre el Vaticano para The Associated Press.

Ella resumió su actitud de esta manera: "Voy a vivir con gente normal. Voy a levantarme por la mañana e ir al comedor a desayunar. A la hora de la cena, haré fila con todos los demás en la cafetería y prepararé mi cena. Voy a cocinar mi cena en el microondas cuando no esté lo suficientemente caliente. Sí, él hechó a perder su propia comida".

Como arzobispo de Buenos Aires, una megalópolis con enormes diferencias entre ricos y pobres, se mantuvo cerca de su rebaño en los barrios marginales.

El historiador de la Iglesia Católica y profesor de teología de la Universidad de Villanova Massimo Faggioli dijo que es por eso que los desposeídos en las periferias de la sociedad se convirtieron en el foco del papado de Francisco.

"La mayoría de los papas antes de Francisco no tuvieron ocasiones de reunirse con los marginados, y eso es algo que afectó a personas reales incluso más allá de la Iglesia católica", dijo Faggioli.

Abordó las parejas del mismo sexo y los derechos de los inmigrantes.

El primer viaje papal del Papa Francisco fue a Lampedusa, la isla del sur de Italia que ha sido una puerta de entrada a Europa para cientos de miles de inmigrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y Medio Oriente. Allí denunció el "globalización de la indiferencia" hacia los migrantes que "nos hace a todos 'sin nombre', responsables, pero sin nombre y sin rostro".

Semanas más tarde, en su primera conferencia de prensa aborder de un avión, tras su visita a Brasil, Francisco pronunció una frase eso definiría su papado: "Si alguien es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?"

Eso parecía el comienzo de un cambio.

En 1986, el entonces cardenal Joseph Ratzinger (el encargado de hacer cumplir la doctrina del Vaticano en ese momento, quien luego se convirtió en el Papa Benedicto XVI) había declarado en un documento que la "inclinación de la persona homosexual" "no es un pecado" sino "un trastorno objetivo" con una fuerte tendencia hacia el "mal moral intrínseco".

El propio Bergoglio había dicho en 2010 que la legislación argentina sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo era "un intento de destruir el plan de Dios".

Pero como Papa, fue aclamado por grupos de derechos LGBTQ por pedir leyes para proteger a las parejas del mismo sexo.

Aún así, el Vaticano envió señales contradictorias durante su mandato.

En junio de 2021, presentó una protesta diplomática formal ante el gobierno italiano por un proyecto de ley que criminalizaría la violencia y el discurso de odio contra las personas LGBTQ y las personas discapacitadas, así como la misoginia.

El Vaticano temía que la legislación pudiera hacer a la Iglesia vulnerable a ser procesada por no celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, por oponerse a la adopción por parte de parejas del mismo sexo y por negarse a enseñar teoría de género en las escuelas católicas.

Y aunque Francisco condenó repetidamente la discriminación y la violencia contra los homosexuales, calificó de "colonización ideológica" la teoría de que el género es en gran medida una construcción social y no está determinada únicamente por el sexo biológico de una persona.

El Papa también se disculpó por usar un término despectivo refiriéndose a los hombres homosexuales durante una discusión a puertas cerradas entre obispos en 2024.

Quería que fuera una iglesia para el mundo de hoy

Unos meses después de su primer año como Papa, en noviembre de 2013, el Papa Francisco hizo su debut como autor del papado con La alegría del evangelio. Rápidamente fue apodado su "Tengo un sueño" documento:

"Sueño con una 'opción misionera', es decir, un impulso misionero capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, el modo de hacer, los tiempos, el lenguaje y las estructuras de la Iglesia puedan encauzarse adecuadamente para la evangelización del mundo de hoy, más que para su autoconservación".

Spencer Platt / Getty Images / Getty Images El Papa Francisco sale del monumento a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 25 de septiembre de 2015, en la ciudad de Nueva York.

Y después de dos papados centrados en la primacía de la doctrina de la Iglesia, en 2015 Francisco convocó un jubileo de un año de duración sobre la primacía de la misericordia. "Nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios. La Iglesia es la casa donde todos son acogidos y nadie es rechazado", dijo Francisco en un comunicado..

En el documento de 2016 llamado La alegría del amor, Francisco pidió una Iglesia más compasiva hacia los católicos "imperfectos", diciendo que nadie puede ser condenado para siempre.

Winfield, la reportera de Associated Press, dijo que el documento eliminó la naturaleza estricta de la doctrina sobre el sexo "y la convirtió más en una decisión personal". Significa que una persona "trabaja estos asuntos casi directamente con Dios", explicó Winfield, "para llegar a una decisión sobre lo que es mejor para su familia".

En una larga entrevista con el sacerdote Antonio Spadaro, quien fue editor en jefe de la revista jesuita Civilización Católica, Francisco describió su visión de la Iglesia católica como un "hospital de campaña después de la batalla, que cura las heridas de los fieles y sale a buscar a los heridos, excluidos o alejados".

Spadaro le dijo a NPR que esta no era sólo una imagen agradable. "La iglesia no es a veces un hospital de campaña. la iglesia es un hospital de campaña, para salvar a la gente, no sólo para curar algunos pequeños problemas, la total apertura de la iglesia hacia el mundo".

Esa apertura sacudió las cosas.

Permitió que se investigaran los archivos de la iglesia sobre la Segunda Guerra Mundial y que se procesara la corrupción.

Después de que el Vaticano se resistió a las solicitudes de historiadores y grupos judíos durante décadas, el Papa Francisco anunció que permitir el acceso de los académicos a los archivos del Papa Pío XII, el controvertido pontífice de la Segunda Guerra Mundial que guardó silencio público mientras unos 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto.

Bettmann Archive / Getty Images / Getty Images Retrato del Papa Pío XII sentado en un trono.

Siguiendo el mandato que le dieron sus cardenales electores, Francisco tomó medidas para limpiar las finanzas del Vaticano, durante mucho tiempo contaminadas por la corrupción. En 2021, llegó incluso a aprobar la acusación de lavado de dinero, fraude y abuso de poder contra diez personas, entre ellas un cardenal, algo sin precedentes en la historia moderna.

Francisco creó un gabinete de nueve cardenales para ayudar a reformar una burocracia disfuncional. Nombró a supervivientes de abusos sexuales por parte del clero para integrar una nueva comisión de protección de menores. Y reconoció que el abuso sexual de monjas por parte de sacerdotes y obispos es un problema de larga data y todavía ocurre.

Sin embargo, su papado se vio sacudido por revelaciones mundiales de acusaciones de décadas de abuso sexual de menores por parte de clérigos y encubrimientos por parte de superiores de sacerdotes.

Después de mostrar lo que algunos observadores del Vaticano consideraron un punto ciego hacia el abuso sexual, en 2018, en vísperas de su viaje a Irlanda — que había sido sacudida por devastadores escándalos de abusos — Francisco emitió una carta sin precedentes buscando la ayuda de los fieles para erradicar "esta cultura de la muerte" y prometiendo evitar mayores encubrimientos de lo que específicamente denominó "crímenes".

Y en 2019, Francisco convocó una extraordinaria cumbre sobre abuso sexual en el Vaticano.

Tuvo un éxito desigual en el progreso de las mujeres

La elección de Bergoglio había despertado una gran esperanza entre las mujeres católicas (laicas y monjas) de que él promovería un papel más importante para las mujeres en la Iglesia.

El resultado fue más o menos dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. En los primeros años de su papado, Francisco hizo algunos comentarios vergonzosos: cuando nombró a varias mujeres para una comisión teológica destacada, llamó a las teólogas "fresas del pastel".

Dirigiéndose al Parlamento Europeo, lamentando la baja tasa de natalidad de Europa, comparó a Europa con una abuela que "ya no es fértil ni vibrante".

Al mismo tiempo, Francisco promovió el avance de la mujer en la Iglesia mucho más que sus predecesores: nombrar a numerosas mujeres a puestos de alto nivel en departamentos del Vaticano, y pidió una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones de la iglesia.

Francisco también creó una comisión para estudiar la posibilidad de que las mujeres pudieran convertirse en diáconos, es decir, que pudieran realizar alguno de los deberes de los sacerdotes.

Pero en cuanto a la cuestión de las mujeres sacerdotes, Francisco, al igual que sus predecesores, se opuso firmemente, una posición que enfureció a muchas mujeres católicas.

Bergoglio buscó la liberación sin Marx

/ Vatican Media/AFP via Getty Images / Vatican Media/AFP via Getty Images El Papa Francisco reza en la iglesia de San Marcello al Corso en Roma el 15 de marzo de 2020.

En la década de 1970, Bergoglio vivió la represión de junta militar argentina. La iglesia local estaba polarizada: muchos jesuitas argentinos tomaron las armas bajo la bandera de la teología de la liberación, un movimiento que buscaba involucrar a la Iglesia católica en el cambio social y político.

Los críticos dijeron que equivalía a una lucha de clases marxista.

Elisabetta Piqué es corresponsal en Roma del diario argentino La Nación y biógrafa de Bergoglio, a quien conocía bien.

Piqué dijo que rechazaba firmemente la ideología de izquierda detrás de la teología de la liberación y se centraba en una religiosidad de base latinoamericana.

"Él siguió la teología del pueblo. Eso fue una especie de readaptación de la teología de la liberación pero sin su ideología marxista", añadió Piqué.

Los tradicionalistas se enojaron

Pero el Papa Francisco no tuvo miedo de criticar a las sociedades occidentales.

En la amplia encíclica Laudato Sí (Alabado seas) sobre el medio ambiente, culpó a los humanos de haber convertido la Tierra en lo que llamó un "inmenso montón de inmundicia".

En uno de sus discursos más virulentos contra el capitalismo que simplemente deja que ocurran las cosas mientras visitaba Bolivia, dijo que detrás del daño que se está haciendo al medio ambiente está lo que llamó el "estiércol del diablo" — la búsqueda desenfrenada del dinero.

"Una vez que el capital se convierte en un ídolo y guía las decisiones de las personas, una vez que la codicia por el dinero preside todo el sistema socioeconómico", dijo Francisco, "arruina la sociedad, enfrenta a las personas entre sí, incluso pone en riesgo nuestra casa común: nuestra hermana, la Madre Tierra".

La franqueza de Francisco en temas como el medio ambiente y el capitalismo, así como su predilección por la misericordia sobre la estricta observancia doctrinal y por la inclusión sobre el castigo, se encontraron con una vehemente oposición de los conservadores dentro y fuera de la Iglesia Católica.

Los católicos tradicionalistas estaban indignados en particular por la flexibilización de la prohibición de la comunión para las personas divorciadas por parte de Francisco y por la posibilidad de que hombres casados de probada virtud pudieran ser ordenados sacerdotes para compensar la escasez de clero.

La ira de sus críticos atrajo la atención del público en agosto de 2018 con la publicación de una explosiva carta del ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, el arzobispo Carlo Maria Viganò. Lleno de vitriolo e insinuaciones, parecía un texto ideológico, un manifiesto homofóbico, denunciando lo que afirmaba era la agenda de Francisco favorable a los homosexuales.

Viganò pronto se convirtió en el favorito de los críticos más acérrimos de Francisco: Católicos americanos conservadores, quienes atacó al Papa en tuits, blogs y medios conservadores.

Varios de esos críticos son miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos que también se opusieron firmemente al expresidente Joe Biden, que es católico.

Tanto el Papa nacido en Argentina como Biden adoptaron posturas liberales en temas como el cambio climático y la disparidad económica y adoptaron posiciones diferentes a las de sus predecesores en las "guerras culturales".

El Vaticano llegó incluso a enviar una advertencia a los obispos estadounidenses sobre una posible propuesta para negar la comunión a los funcionarios católicos electos que apoyan la legislación que permite el derecho al aborto.

Evan Vucci / AFP via Getty Images / AFP via Getty Images El Papa Francisco camina con el presidente Trump y la primera dama Melania Trump durante una audiencia privada en el Vaticano el 24 de mayo de 2017.

Las relaciones entre Francisco y el presidente Donald Trump fueron, en el mejor de los casos, frías. El Papa criticó repetidamente el enfoque de Trump hacia la inmigración, criticando las políticas fronterizas que padres separados y sus hijos durante el primer mandato de Trump.

En una carta en febrero, ante los obispos estadounidenses, el Papa criticó duramente el plan de deportación masiva de la administración como un "crisis importante".

También respondió directamente a los comentarios que hizo el vicepresidente JD Vance en una entrevista. Vance, quien se convirtió al catolicismo en 2019, citó el concepto teológico conocido como "orden del amor" al afirmar: "amas a tu familia y luego amas a tu prójimo y luego amas a tu comunidad y luego amas a tus conciudadanos y a tu propio país, y luego de eso puedes concentrarte y priorizar al resto del mundo".

Francisco rechazó la interpretación de Vance, diciendo a los obispos estadounidenses: "El amor cristiano no es una expansión concéntrica de intereses que poco a poco se extienden a otras personas y grupos... El verdadero ordo amoris que debe promoverse es el que descubrimos meditando constantemente en la parábola del 'Buen Samaritano', es decir, meditando en el amor que construye una fraternidad abierta a todos, sin excepción".

Y Francisco criticó repetidamente los conflictos en Ucrania y Gaza, instando a negociaciones para poner fin a los combates.

En noviembre de 2024, expresó su frustración a los diplomáticos en el Vaticano, diciendo: "Simplemente menciono dos fracasos de la humanidad hoy: Ucrania y Palestina, donde hay sufrimiento, donde la arrogancia del invasor prevalece sobre el diálogo".

Pandemia de COVID-19

El Papa Francisco fue uno de los primeros líderes mundiales en hablar sobre el coronavirus mientras intentaba aliviar la ansiedad de la gente sobre la misteriosa nueva infección.

En marzo de 2020, con Italia en la zona cero de la pandemia de coronavirus en Europa y con un número de muertos en espiral, Francisco presidió un ritual extraordinario: Con el dramático telón de fondo de una Plaza de San Pedro vacía, brillando bajo la lluvia, el Papa oró por el fin de la pandemia.

"Nos encontramos asustados y perdidos", dijo Francisco. "Una tormenta inesperada y turbulenta nos tomó por sorpresa. Nos hemos dado cuenta de que estamos en el mismo barco, todos frágiles y desorientados... todos llamados a remar juntos, cada uno de nosotros necesitado de consolar al otro".

Y tan pronto como las vacunas estuvieron disponibles, Francisco instó a todos los que pudieran a vacunarse. Dijo que estaba perplejo por las dudas sobre las vacunas y reconoció la presencia de algunos "negacionistas de las vacunas" entre el Colegio Cardenalicio.

Llegar a la periferia del mundo y otras religiones

Vincenzo Pinto / AFP via Getty Images / AFP via Getty Images El Papa Francisco posa para una fotografía con el Gran Imán Azhar de Egipto, el Jeque Ahmed al-Tayeb, cuando llegan a la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi el 4 de febrero de 2019.





Antes de convertirse en Papa, Bergoglio había viajado muy poco.

Como Papa Francisco, se convirtió en un actor global y prefirió visitar lo que llamó la "periferia" del mundo en Asia, África y América Latina. Sus viajes incluyeron visitas a Myanmar, Bangladesh, Japón, República Centroafricana, Mozambique, Uganda, Madagascar, Israel, Egipto, Irak, Ecuador, Chile y Cuba, entre otros países.

Ayudó a restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante la administración Obama.

Y sus lemas fueron "encuentro", "diálogo", "reconciliación" y "construir puentes, no muros".

El diálogo interreligioso fue uno de los pilares de su papado: forjó vínculos más estrechos con los Ortodoxo Iglesia, Protestantes y musulmanes, y continuó las buenas relaciones del Vaticano con los judíos establecidas por San Juan Pablo II.

Y Francisco no tuvo reparos en transmitir mensajes abiertamente políticos.

Al aceptar un prestigioso premio europeo en 2016, regañó a la Unión Europea por su trato a los inmigrantes y su desgastante sentido de unidad.

"Sueño con una Europa donde ser migrante no sea un delito... Sueño con una Europa que promueva y proteja los derechos de todos", dijo.

El historiador de la Iglesia Faggioli dijo que el mundo estaba fascinado por cómo Francisco transformó el epítome del conservadurismo.

"El líder de una institución muy conservadora que intenta cambiarla radicalmente desde arriba es un revolucionario", afirmó.

Tiziana Fabi / AFP via Getty Images / AFP via Getty Images El Papa Francisco, sentado en silla de ruedas, preside el encuentro "El Cortile dei Bambini" (El Patio de los Niños) con niños procedentes de toda Italia, el 4 de junio de 2022, en el patio de San Dámaso en el Vaticano.





Un maestro en combinar lo espiritual y lo político, el Papa Francisco surgió como un intermediario audaz e independiente en el escenario global.

Su papado revitalizó a la Iglesia Católica y la llevó al siglo XXI, volviéndola inclusiva y acogedora.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.

Copyright 2025 NPR