NPR celebra la quinta edición anual de 'El Tiny': Un puente de generaciones entre íconos y nuevas estrellas para el Mes de la Música Latina

Gloria Estefan, Carlos Vives, Fito Páez, Silvana Estrada y más se unen a El Tiny en su edición más ambiciosa hasta ahora.

15 de septiembre de 2025 | Washington, D.C. — NPR presenta la quinta edición anual de su serie icónica de conciertos Tiny Desk dedicada a la música latina, conocida como El Tiny. Esta edición comienza hoy, 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y cuenta con la participación de 11 artistas, entre ellos Gloria Estefan, Carlos Vives y Adrian Quesada, en una celebración de la rica y diversa herencia musical latina.

La serie de conciertos comienza con el Tiny Desk del inigualable Fito Páez.

Esta edición incluye diferentes generaciones musicales presentando superestrellas globales y músicos emergentes de todo el continente americano como:

Fito Páez (Argentina) – 15 de septiembre

Luiza Brina (Brasil) – 17 de septiembre

Lido Pimienta (Colombia) – 19 de septiembre

Carlos Vives (Colombia) – 23 de septiembre

Chuwi (Puerto Rico) – 25 de septiembre

Adrian Quesada (Texas, EE. UU.) – 30 de septiembre

Rubio (Chile) – 2 de octubre

31 Minutos (Chile) – 6 de octubre

Macario Martínez (México) – 8 de octubre

Gloria Estefan (Cuba) – 10 de octubre

Silvana Estrada (México) – 15 de octubre

La cartelera y las fechas están sujetas a cambios.

El Tiny es la celebración anual de NPR Music para el Mes de la Herencia Hispana, destacando la riqueza, diversidad e influencia global de la música latina. Curado y producido por Felix Contreras y Anamaria Sayre, co-anfitriones de Alt.Latino, la edición continúa presentando conciertos únicos e innovadores que amplifican la creatividad del Tiny Desk y reafirma su posición como plataforma de lanzamiento para músicos vanguardistas.

Este año, Alt.Latino celebra su décimoquinto aniversario, un acontecimiento significativo que reconoce el impacto duradero y la relevancia cultural del podcast. Desde su lanzamiento en 2010, con Félix Contreras y la entonces co-anfitriona Jasmine Garsd, y ahora junto a Anamaria Sayre, el programa ha sido una plataforma clave para la música, el arte y la cultura latinas. Ha reflejado la riqueza y diversidad de la experiencia latina, enriqueciendo el panorama cultural de NPR y más allá. Además, Contreras ha sido reconocido con el Premio al Periodismo de la 'Hispanic Heritage Foundation' por su compromiso de décadas con la visibilización de voces latinas y la promoción de la música latina en los medios públicos.

La programación de este año es un verdadero 'mixtape' cultural que conecta épocas, geografías y géneros desde tradiciones folclóricas y tropicales hasta sonidos alternativos y experimentales. Esta lista intergeneracional abarca Colombia, Argentina, México, Cuba y Estados Unidos.

"La serie de este año refleja la profundidad, complejidad y brillantez de la cultura latina — desde voces icónicas que definieron géneros hasta los nuevos artistas que los están redefiniendo", dijo Anamaria Sayre, coanfitriona de Alt.Latino y cocuradora de El Tiny.

"El Tiny es mi época favorita del año porque podemos celebrar la música latina de todo tipo. ¡Bueno, eso lo hacemos todo el tiempo! Pero El Tiny es cuando presentamos artistas y presentaciones muy especiales," añadió Félix Contreras, coanfitrión de Alt.Latino y coproductor de El Tiny.

Los conciertos de El Tiny estrenarán tres semanalmente en el canal de YouTube de NPR Music y en NPR.org, acompañados de artículos exclusivos y contenido detrás de cámaras en todas las plataformas de NPR. La celebración comienza el 15 de septiembre. Sintoniza El Tiny y escucha nuevos episodios del pódcast Alt.Latino para conocer más a fondo la música, las historias y las voces que están moldeando la música latina hoy.

Mira los conciertos de Tiny Desk de NPR en npr.org/tinydesk y escucha Alt.Latino en Apple Podcasts, NPR.org, Spotify o donde sea que escuches tus pódcasts.

Comunicado de Prensa en inglés

