Murder Mystery Book Group
Murder Mystery Book Group
This monthly mystery genre book club invites those who love classic mystery, cozy mystery or thrillers to join us! Mystery comes in many formats, including graphic novels, and you are welcome to bring your own mystery author's title.
Registration is encouraged at https://onlib-nopl.libcal.com/event/16563288
Northern Onondaga Public Library - Cicero
04:00 PM - 05:00 PM on Wed, 18 Nov 2026
Northern Onondaga Public Library - Cicero
8686 Knowledge LaneCicero, New York 13039
315-699-2032
enews@nopl.org