Ontario Bible Camp Childrens summer camp
Ontario Bible Camp Childrens summer camp
OBC's Children's Camp 7/12 to 7/17, 13 to 17-year-old children, 7/19 to 7/24, 9 to 12-year-old children. Come join in the fun! This year's camp theme is Bible Treasure Island. For more information and registration, please visit our website at https://ontariobiblecamp.org/ or call us at 315-343-6111.
Ontario Bible Conference Association (OBCA)
09:00 AM - 01:00 PM on Sun, 12 Jul 2026
Ontario Bible Conference Association (OBCA)
385 Lake View RdOswego, New York 13126
3153436111
ontariobiblecamp@gmail.com