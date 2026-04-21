Altamont Fair
Altamont Fair
The Capital Region's hometown fair features exciting midway rides for all ages, the Royal Hanneford Circus, Robinson's Racing Pigs, live music, Sherman's Lumberjack Show, The Dynamo Dogs, animal barns and events, exhibits, historical museums, demonstrations, contests, favorite fair food, and more.
Daily Highlights (Free with admission)
- Tuesday: Miss Altamont Pageant (10 a.m.); Mini Supercross Racing (5 p.m.)
- Wednesday: Barrel Racing (6 p.m.); Skeeter Creek (6:30 p.m.)
- Thursday: The Refrigerators (7 p.m.); Corgi Races (7 p.m.)
- Friday: Lucky E Rodeo (5 p.m.); Big Sky Country (7 p.m.)
- Saturday: More Music Less Violence – DJ HollyW8D (6 p.m.); MaddHaus (7 p.m.)
- Sunday: Demolition Derby (2 p.m.); Hair of the Dog (5 p.m.)
Fair & Ride Hours
- Tuesday: Noon to 10 p.m. (Rides open at 2 p.m.)
- Wednesday – Thursday: 10 a.m. to 10 p.m. (Rides open at noon)
- Friday – Saturday: 10 a.m. to 11 p.m. (Rides open at noon)
- Sunday: 10 a.m. to 8 p.m. (Rides open at noon)
Admission & Wristbands
General Admission (Ages 11+):
- Tuesday: $10.30 ($10 cash)
- Wednesday – Thursday: $15.45 ($15 cash)
- Friday – Sunday: $17.71 ($17 cash)
- Advance Pre-Sale: $14.40 online
- Seniors & Military: Free on Wednesday with valid ID for ages 65 and older, active military, veterans, and Grange members.
- Unlimited Ride Wristbands (36" & taller): $32 ($30 cash) or $27.25 in advance. Individual ride tickets are also available on-site.
More Information: Call 518-861-6671 or visit the official Altamont Fair website.
Altamont Fairgrounds
Admission varies by day ($10-17); free for ages 10 & younger.
12:00 PM - 08:00 PM, every day through Aug 23, 2026.
Event Supported By
Albany, Schenectady, Greene County Agricultural & Historical Societies, Inc.
518-861-6671
info@altamontfair.com
Altamont Fairgrounds
129 Grand StreetAltamont, New York 12009
518-861-6671