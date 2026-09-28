Kids Winter Expedition
Kids Winter Expedition
Let’s work off some winter break energy! Kids will go on a guided snowshoe hike, followed by some hot cocoa, roasted marshmallows, and a craft! This is a drop-off program for kids 7-12 years old! $10 per child! Please register in advance by emailing greatswampconservancy@gmail.com or calling (315) 697-2950.
Great Swamp Conservancy, Inc
$10 per child
10:00 AM - 12:00 PM on Mon, 15 Feb 2027
Event Supported By
Great Swamp Conservancy, Inc.
315-697-2950
greatswampconservancy@gmail.com
Great Swamp Conservancy, Inc
8375 N.. Main StCanastota, New York 13032
315-697-2950
greatswampconservancy@gmail.com